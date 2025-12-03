Ушаков: компромиссы по итогам переговоров с Уиткоффом в Москве пока не найдены

Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер сразу же после пятичасовой беседы с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле сообщили, что после визита в Москву они не намерены посещать Украину, а сразу же вернутся в Соединенные Штаты. Об этом по итогам переговоров сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В Вашингтоне представители США планируют обсудить вопросы, поднятые на встрече в Кремле. Затем они, вероятно, свяжутся с Москвой по телефону, уточнил Ушаков.

По итогам переговоров в Москве с Уиткоффом, как отметил Ушаков, компромиссы пока не достигнуты.

Вечером во вторник Путин провел встречу в Кремле с Уиткоффом и зятем американского президента, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. С российской стороны в переговорах участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Уиткофф уже шесть раз посещал Россию для встреч с Путиным в этом году. Их последняя встреча состоялась 6 августа.

Ранее сообщалось, что Уиткофф с зятем Трампа перед встречей с Путиным поели в ресторане Москвы на среднюю пенсию россиянина.