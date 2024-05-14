Ушаков озвучил основные темы, на которые будут беседовать Путин и Си Цзиньпин

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин готовятся к встрече в Пекине, где планируют обсудить ряд важных международных вопросов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам о предстоящих переговорах, которые намечены на 16-17 мая. Это событие ожидается в обоих странах с особым интересом, учитывая его контекст и значимость.

Одним из ключевых аспектов обсуждения станет ситуация вокруг Украины. Напряженность на востоке Украины, в том числе в контексте российско-украинских отношений и роли международного сообщества, требует внимательного рассмотрения и возможного поиска дипломатического решения. Кроме того, президенты обратят внимание на ситуацию на Ближнем Востоке, конфликт между Израилем и Палестиной также требует особого внимания лидеров государств.

В рамках переговоров также будет затронут тема азиатского региона, где Россия и Китай играют важную роль как ключевые участники международной политики. Диалог по этому вопросу будет направлен на укрепление стабильности и безопасности в регионе, а также на поиск совместных путей решения вызовов и проблем.

Кроме того, планируется обсудить всестороннее сотрудничество в рамках международных организаций, таких как ООН, БРИКС и ШОС. Эти форумы представляют собой важные платформы для сотрудничества и координации политики между Россией и Китаем, а также другими странами-участницами.

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