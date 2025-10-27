Ушаков: Пока ориентиров по срокам встречи Путина и Трампа нет, но готовность к ней сохраняется

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил принципиальную готовность Москвы и Вашингтона к организации встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Конкретные сроки саммита пока не называются. Об этом сообщает ТАСС.

Россия и США оставляют возможность для проведения новых переговоров на высшем уровне. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, ориентиров по срокам потенциальной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящее время нет. При этом он подчеркнул, что принципиальная готовность к саммиту сохраняется, но только после глубокой проработки будущей повестки экспертами с обеих сторон.

Дипломат напомнил об организации прошлой встречи в Анкоридже, которую смогли провести в кратчайшие сроки. Этот пример, по его словам, демонстрирует отработанный механизм взаимодействия.

Ранее Трамп заявил, что встретится с Путиным при наличии уверенности в сделке по Украине.