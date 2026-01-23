Ушаков рассказал о содержании контактов Путина с делегацией США

Россия намерена продолжать реализацию задач специальной военной операции до тех пор, пока не будет найдено согласованное решение территориального вопроса с Украиной в рамках так называемой формулы Анкориджа. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, подводя итоги переговоров с представителями США, прошедших в Кремле, пишет РЕН ТВ .

По словам Ушакова, встреча президента Владимира Путина с американской делегацией, в которую вошли Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Дэвид Грюнбаум, прошла в рабочей и откровенной атмосфере. Стороны обсудили широкий круг тем, включая перспективы развития двусторонних отношений, потенциал сотрудничества и вопросы международной безопасности.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено контактам американской стороны с украинскими политическими и военными структурами. Как подчеркнул Ушаков, российская сторона стремилась получить максимально полное представление о характере и содержании этих взаимодействий.

Помимо этого, было объявлено о запуске нового формата диалога. В пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. Российскую делегацию на этих переговорах возглавят представители руководства Министерства обороны.

Помощник президента также сообщил, что участники российской делегации получили от главы государства четкие и конкретные директивы, которые будут положены в основу переговорной позиции Москвы.

