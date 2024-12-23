Ушел из жизни председатель «Пенсионеров России» Бураков

Ушел из жизни председатель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Бураков. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя партии Владимир Ворожцов.

Бураков скончался в возрасте 70 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала болезнь.

Бураков возглавлял Центральный совет партии с 2012 года и сделал значительный вклад в развитие пенсионной политики в стране. Руководителем парти он стал с 2016 году.

В 2004-2006 годах был руководителем Ассоциации производителей «Русская Пушнина» и фонда «Народное достояние». В 2010 году был избран главой регионального отделения партии в Пензенской области.

В 2007 и 2011 Бураков годах участвовал в выборах депутатов Государственной думы РФ V и VI созывов от партии «Справедливая Россия», однако думский мандат не получил.

Бураков был женат. В браке у него родились двое дочерей.

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