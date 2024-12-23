Ушел из жизни председатель «Пенсионеров России» Бураков
Умер председатель «Пенсионеров России» Бураков
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Ушел из жизни председатель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Бураков. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя партии Владимир Ворожцов.
Бураков скончался в возрасте 70 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала болезнь.
Бураков возглавлял Центральный совет партии с 2012 года и сделал значительный вклад в развитие пенсионной политики в стране. Руководителем парти он стал с 2016 году.
В 2004-2006 годах был руководителем Ассоциации производителей «Русская Пушнина» и фонда «Народное достояние». В 2010 году был избран главой регионального отделения партии в Пензенской области.
В 2007 и 2011 Бураков годах участвовал в выборах депутатов Государственной думы РФ V и VI созывов от партии «Справедливая Россия», однако думский мандат не получил.
Бураков был женат. В браке у него родились двое дочерей.
Ранее сообщалось, что на 85-м году жизни умер советский диссидент Эдуард Кузнецов, попытка угона самолета которого вошла в историю.