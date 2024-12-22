Умер советский диссидент Кузнецов, попытка угона самолета которого вошла в историю

На 85-м году жизни умер советский диссидент Эдуард Кузнецов, который пытался угнать самолет, чтобы выехать из СССР в Израиль. Об этом сообщило основанное им медиа-издание MIGnews.

Кузнецов родился в Москве в 1939 году. Его отец был еврей, а мать — русская. Он изучал философию на факультете МГУ им. М. В. Ломоносова и стал активным членом диссидентского движения.

В 1961 году Эдуард был арестован за антисоветскую агитацию и приговорен к семи годам тюрьмы. После окончания срока он женился и переехал в Ригу.

В 1970 году он возглавил группу из 16 диссидентов, которые предприняли попытку угнать самолет Ан-2, чтобы добраться до Израиля. Операция, получившая название «Свадьба», была тщательно подготовлена — участники приобрели все билеты на рейс из Ленинграда в Приозерск и Сортавалу.

Тем не менее, попытка оказалась неудачной, и Кузнецов был арестован. Изначально ему назначили смертную казнь, но затем наказание было заменено на 15 лет лишения свободы.

В 1979 году Кузнецова и других диссидентов обменяли на советских агентов, задержанных в США. После этого он перебрался в Израиль.

Кузнецов основал несколько русскоязычных изданий, в том числе газеты «Время», «Вести» и портал MIGnews. Он также работал в журнале Nota Bene и других средствах массовой информации (СМИ).

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