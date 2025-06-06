Успехи России в производстве боеприпасов ошеломили страны НАТО

Достижения России в сфере производства боеприпасов вызывают удивление у стран НАТО, поскольку государства альянса значительно отстают от России в этой области, сообщил генеральный секретарь военного блока Марк Рютте. Об этом пишет британское издание The Guardian.

В продолжение темы Марк Рютте заявил о необходимости увеличения производства боеприпасов в странах НАТО. В противном случае, по его мнению, через несколько лет альянс может оказаться в уязвимом положении.

«Изменения России ошеломляют. Она производит боеприпасов за три месяца столько, сколько НАТО, экономика которой в 25 раз больше, производит за год», — посетовал генсек Североатлантического альянса.

Кроме того, Рютте выступил с инициативой увеличить военные расходы стран-участниц НАТО до 5% от их ВВП. Из них 3,5% будут направлены на текущие нужды, а 1,5% — на развитие инфраструктуры и промышленности стран-членов Альянса.

Как сообщил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора, главы военных ведомств государств-членов НАТО одобрили «смелую программу», направленную на модернизацию противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов и наземных сил.

Ранее генсек НАТО Рютте оценил переговоры между Путиным и Трампом.