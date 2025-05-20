Генсек НАТО Рютте оценил переговоры между Путиным и Трампом

Тот факт, что президенты США и России провели между собой длительный телефонный разговор, говорит о налаживании отношений между этими государствами. Такое мнение высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Его точку зрения привело агентство Reuters.

По утверждению Рютте, переговоры между Путиным и трампом стоит расценивать как позитивные, поскольку между США и РФ стал налаживаться контакт на уровне глав государств.

«Я думаю, положительным моментом является то, что президент Трамп начал устанавливать линии связи с президентом России», — указал он.

Глава НАТО добавил, что на Украине по-прежнему остается очень сложной обстановка. По этой причине не стоит считать, что урегулирование конфликта произойдет в скором времени.

Ранее о ситуации с разговором Путина и Трампа высказался украинский президент Зеленский. Он заявил, что Киев не надо уговаривать на проведение переговоров, он готов к такому развитию событий. В то же время европейские союзники Украины планируют усилить свое давление на РФ, чтобы та охотней шла на проведение мирных переговоров. Сам Зеленский исключил возможность того, что Киев согласится на свой нейтральный статус, а также на вывод ВСУ с подконтрольных им территорий.