Илья Кива, бывший украинский политический деятель, заявил, что уже скоро Зеленский может официально объявить войну России. Как такой шаг может повлиять на ход СВО, объяснил полковник в отставке Виктор Литовкин.

По словам военного эксперта, подобные решения направлены не на получение какого-то успеха на фронте. Их единственная цель — информационный шум, ободрение своего народа виртуальными победами.

«Это очередная демагогия Зеленского. Разве без объявления войны у него связаны руки? ВСУ атакуют территорию России, убивают мирных граждан, терроризируют города. Дальше что? Что еще может измениться? Может, он думает, что объявление войны поможет украинской армии перейти в успешное наступление. Информационный, политический и медийный шаг — вот и все», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Для России, по словам Литовкина, в случае объявления войны ничего не изменится. Так или иначе, действия наших бойцов будут в первую очередь соответствовать намеченному президентом РФ курсу.

«Владимир Путин заявил задачи СВО — они должны быть выполнены. Что при войне, что при СВО нам нужна капитуляция киевского режима, его денацификация и демилитаризация, а также безопасность для всех граждан России, в том числе и на присоединенных территориях», — напомнил Литовкин.

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