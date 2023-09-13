Обман или отставка: выяснилось, зачем Зеленский плачет на камеру

Негатив вокруг Украины и ее распиаренного наступления сгущается. Запад критикует Киев, а Владимир Зеленский то заявляет об отсутствии искренности у США и их союзников, то вовсе признает, что хэппи-энда у контрнаступления не будет.

Вадим Сипров, политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», объяснил суть подобных публичных выступлений. По его мнению, к заявлениям наших геополитических противников следует относиться настороженно.

«И коллективный Запад, и киевская хунта — это не монолитные структуры, а «террариумы единомышленников». Каждая из элитных групп и там, и там преследует свои интересы. Не стоит забывать, например, о манипулятивной технологии управления ожиданиями», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт напомнил, как в первые дни СВО пользователи соцсетей и СМИ цитировали экс-подполковника армии США, прогнозировавшего падение Киева через неделю. Целью этого было вызвать завышенные ожидания, а потом разочарование у россиян.

«Не стоит доверять всему, что говорят Украина и Запад. Пока нет смысла ждать мятежа ВСУ против Зеленского, верить его крокодиловым слезам по поводу провала стратегического наступления и радоваться «посадке» коррупционера Коломойского», — подчеркнул политолог.

Вместе с тем, есть отдельные косвенные признаки перехвата управления украинским проектом американцами у британцев. США — основной спонсор Киева. Логично, что при кризисе они попытаются взять под свой контроль управление Украиной. Возможны и кадровые замены — тот же главком ВСУ Валерий Залужный может занять пост президента. Это тоже объяснило бы грустные речи Зеленского — говорят правду украинские чиновники исключительно перед отставкой.

«Залужный полностью подконтролен и понятен американцам, а значит, будет действовать строго по инструкциям, без актерских импровизаций в стиле лондонского ставленника Зеленского», — подвел итог Сипров.

Ранее политолог Денисов выразил сомнение в скорых переговорах Москвы и Киева.