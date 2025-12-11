«Устал от глупцов». Пост президента Эстонии в закрытом аккаунте: кому адресовано эмоциональное послание?

Глава Эстонского государства Алар Карис позволил себе откровенное высказывание в личном, непубличном профиле в социальных сетях.

По информации телерадиокомпании ERR, президент разместил пост, в котором признался в усталости от общения с недалёкими людьми.

«Президент Алар Карис написал в своем личном аккаунте в социальных сетях, что больше не может терпеть чрезмерные требования, предъявляемые глупцами», — цитирует издание текст публикации.

Подлинность записи подтвердил советник Кариса по коммуникациям Ханнес Гамбург, подчеркнув, что мнение было выражено на личной, а не на официальной президентской странице. В администрации главы государства отказались комментировать, на кого именно было направлено это резкое замечание, оставив пространство для интерпретаций.

