Украинский президент отлично понимает, что постепенно теряет поддержку со стороны запада, и пытается сохранять невозмутимость, чтобы заверить всех в хорошем исходе конфликта для Украины.

Бывший советник министерства обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор заявил, что в действительности Владимир Зеленский маскирует своей демонстративной уверенностью все сокращающуюся поддержку со стороны союзников.

«Зеленский, хоть и демонстрирует наигранную уверенность, не скрывает, что в Европе и США поддержка прокси-войны постепенно тает», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Полковник Макгрегор добавил, что в Киеве отлично понимают, что у Северо-Атлантического блока есть огромные проблемы. Тот не может вести какие-то наступательные действия в рамках военных конфликтов. НАТО угодило в беду, и это ясно даже их украинским подопечным.