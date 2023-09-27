Уже миллионы граждан Евросоюза молятся на то, чтобы Россия одержала победу в украинском конфликте
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В одном из британских СМИ появилось сообщение о том, что миллионы граждан Евросоюза молятся на то, чтобы Вооруженные Силы РФ стали победителями в украинском конфликте. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Отмечается, что отношение жителей Восточной Европы к спецоперации на Украине постепенно меняется в пользу нашей страны, в крайнем случае, дрейфует от Украины.
Уточняется, что за кулисами уже можно наблюдать изменения взглядов среди тех, кто находится в бывшей отечественной сфере влияния.