В одном из британских СМИ появилось сообщение о том, что миллионы граждан Евросоюза молятся на то, чтобы Вооруженные Силы РФ стали победителями в украинском конфликте. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Отмечается, что отношение жителей Восточной Европы к спецоперации на Украине постепенно меняется в пользу нашей страны, в крайнем случае, дрейфует от Украины.

Уточняется, что за кулисами уже можно наблюдать изменения взглядов среди тех, кто находится в бывшей отечественной сфере влияния.