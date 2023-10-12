«Уже на подходе»: еврей Блинкен пообещал Израилю новые партии американского вооружения

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив с «визитом солидарности» и встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Блинкен признался, что он прилетел в Израиль не только как представитель американской администрации, но и как еврей.

Американский чиновник заявил, что «Израиль имеет право на самозащиту» и фактически одобрил авиационные удары по сектору Газа, в результате которых гибнут мирные палестинцы.

Блинкен сообщил, что в результате атак ХАМАС в Израиле погибло по меньшей мере 25 американцев, и сказал, что новые поставки американского оружия Тель-Авиву «уже на подходе».