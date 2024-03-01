В 2025 году боевую группу НАТО в Румынии расширят до бригады

В следующем году боевая группа НАТО на территории Румынии, которая дислоцируется в Чинку, будет преобразована в бригаду – численность группы вырастет с 1300 военных до 4000. Соответствующее заявление сделал командующий формированием генерал Лоик Жирар, его слова передает информационное агентство Agerpres .

Согласно предварительной информации, планируется, что группа будет расширена в мае 2025 года, в ходе учебных мероприятий Dacian Spring. Военным также будет передано почти 40 танков Leclerc и гаубицы Caesar, рассказал военный.

Российское руководство требует вывести ВС и технику НАТО из государств, не являвшихся членами альянса до 1997 года. Данная просьба затрагивает и Румынию, вступившую в состав блока лишь 20 лет назад,