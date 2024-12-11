В Абхазии парламент одобрил поправки к закону о гражданстве

Парламент Абхазии принял поправки к закону о гражданстве, которые включают несколько изменений. Об этом стало известно РИА Новости.

Одним из ключевых нововведений стало требование, согласно которому лица, желающие получить гражданство республики, должны приносить клятву на абхазском языке. Инициаторы таких поправок отмечали, что это решение направлено на укрепление национальной идентичности и интеграции новых граждан в общество.

Кроме того, все претендующие на гражданство обязаны сдать экзамен на знание абхазского языка.

Также в рамках поправок будет создан реестр для учета всех новых граждан и оснований для предоставления гражданства. Поправки вступят в силу с 1 мая 2025 года.

С июня 2024 года абхазский парламент увеличил срок вступления в гражданство. Раньше для этого нужно было прожить в стране 10 лет, теперь — 25 лет, и срок считается с получения официального вида на жительство.

В республике есть два варианта получения гражданства. Первый — в общем порядке. Такая возможность касается любых иностранных граждан, которые могут разговаривать на абхазском языке, знакомы с основными законами Конституции республики, проживают непрерывно на территории страны 10 лет с момента получения вида на жительство, официально работают и платят налоги.

Второй вариант — в упрощенном порядке. Его основное преимущество заключается в отсутствии необходимости проживать на территории Абхазии в течение 10 лет. Для этого необходимо состоять в браке с гражданином или гражданкой Абхазии в течение пяти лет и проживать на территории страны не менее трех лет или иметь государственные награды от республики.

Ранее в Абхазии заявили, что не получили от России ответ на запрос о финпомощи.