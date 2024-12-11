В Абхазии заявили, что не получили от России ответ на запрос о финпомощи

Правительство Абхазии еще не получило ответ от России на запрос о разморозке финансовой помощи, который был направлен 9 декабря. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе абхазского правительства.

В письме, направленном премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, власти республики попросили возобновить софинансирование заработных плат бюджетников. Документ был подписан исполняющим обязанности премьер-министра Абхазии Валерием Бганба.

Политическая ситуация в Абхазии обострилась после кризиса, который разразился 19 ноября. Тогда экс-президент Аслан Бжания и экс-премьер республики Александр Анкваб были вынуждены покинуть свои посты из-за протестных акций со стороны оппозиции.

Тогда же демонстранты заняли правительственные здания в Сухуме, включая резиденцию президента. Беспорядки начались на фоне заключения между Абхазией и Россией соглашения о деятельности российских инвесторов на территории республики. Документ так и не был подписан.

Переговоры оппозиции и властей привели к отставке Бжании. Также протестующие покинули захваченные правительственные здания.

Россия с 1 сентября приостановила социальные выплаты в Абхазии, которые раньше направлялись на доплаты для учителей, врачей и работников силовых структур. Кроме того, в связи с невыполнением обязательств по гармонизации законодательства между республикой и РФ, начали осуществляться поставки электричества со стороны российского государства по коммерческой стоимости.

Ранее депутат Государственной думы РФ по делам СНГ Константин Затулин призвал Абхазию прекратить спекулировать на отношениях с Россией.