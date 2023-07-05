В Абхазии рассказали о положительных сторонах соглашения о двойном гражданстве с Россией

В Министерстве иностранных дел Абхазии прокомментировали соглашение о двойном гражданстве с Россией.

По словам главы ведомства Инала Ардзинба, документ такие шаги являются подтверждением братских отношений между странами, а также свидетельствуют о высоком уровне дипломатических отношений. Слова Ардзинбы приводят РИА Новости.

«Соглашение о двойном гражданстве – это очередное подтверждение наших братских отношений и высокого уровня диалога с Россией», – отметил Ардзинба.

31 мая 2023 года президент России Владимир Путин инициировал проект соглашения о двойном гражданстве с Абхазией. В этот же день глава государства внес его на рассмотрение в Государственную Думу РФ, которая ратифицировала данное соглашение.

Документ подразумевает возможность получения жителей одной страны гражданства другой. Кроме того, согласно этому соглашению, люди, у которых сохранялось гражданство Абхазии на август 2008 года, имеют право получить гражданство России в упрощенном порядке.

Таким образом, лица, обладающие гражданством и России, и Абхазии, имеют равные права на предоставление медицинской государственной помощи, а также на другие предусмотренные законодательством льготы.

В августе 2008 года Россия признала независимость Абхазии. В последствии независимость республики признали Никарагуа, Венесуэла и Науру.