В Абхазии стартовали досрочные выборы президента

Утром 15 февраля, в субботу, на абхазской территории начался процесс досрочных выборов президента этой республики. Об этом сообщило РИА Новости.

15 февраля в Республике Абхазия запущена процедура голосования на досрочных выборах президента. В качестве кандидатур на этот пост выступают сразу пятеро. Бадра Гунба известен многим гражданам республики в качестве политика. Олег Барциц ранее занимал пост абхазского торгового представителя в РФ. Роберт Аршба возглавлял республиканскую торговую палату. Адгур Ардзинба известен обществу как оппозиционер, а Адгур Хурхумал является экономистом и председателем Черноморского банка развития.

Для выборов президента в самой Абхазии открыто 152 участка, и еще два функционирует на территории России, в Черкесске и Москве. Основной список тех, кто должен отдать свои голоса, состоит из 134 тыс. человек. Планируется, что уже завтра, 16 февраля, будут известны предварительные результаты голосования.

Ранее сообщалось, что РФ и Абхазия решили пересмотреть условия своего инвестиционного соглашения. Новый документ будет учитывать интересы всех сторон, что позволит создать более благоприятные условия для привлечения финансов в республику.