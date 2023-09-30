В Абхазии заявили о невозможности прорыва в отношениях с Грузией

Какого-либо рода прорыв в политических взаимоотношениях Абхазии и Грузии сейчас невозможен. Соответствующее заявление сделал секретарь абхазского СБ Сергей Шамба во время беседы с изданием РИА Новости .

30 сентября в Абхазии отмечается день Независимости и 30 годовщина победы в войне с Грузией.

Как заявил Шамба, нынешняя политическая ситуация в Грузии не предвещает прорывов в политических взаимоотношениях двух государств. Он объяснил это тем, что внутри Грузии сейчас ведется сложная борьба. Секретарь заявил, что абхазская сторона пока не знает, чего ждать от грузинской, и допустил, что может случиться что-нибудь неожиданное.

Тем не менее он заявил, что Абхазия должна быть готова к любому развитию событий.

Шамба также напомнил, что переговоры о мирном соглашении ведутся уже долгие годы, но Грузия противится подписанию документа.