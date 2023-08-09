В АКОРТ призвали россиян не паниковать из-за повышения цен на чай и кофе

В интервью РИА Новости он призвал россиян не паниковать из-за этого, так как торговые сети получают такие уведомления давно.

9 августа «Коммерсант» сообщил, что крупные производители чая и кофе с сентября на 6-9% повысят цены для ретейлеров на чай и кофе. В распоряжении издания оказалось письмо от производителей продукции, в котором сообщалось, что причиной повышения цен стали девальвация рубля и падение урожайности какао-бобов и чая.

«Торговые сети действительно получают уведомления о повышении цен на чай и кофе от некоторых поставщиков. Такие обращения поступают с июня месяца. Часть уведомлений находится на рассмотрении и говорить о повсеместном единовременном повышении розничных цен на эту категорию пока преждевременно», – сообщил Караваев.

Он также подчеркнул, что компании, которые участвуют в АКОРТ, не фиксируют дефицит чая и кофе. По словам Караваева, часть этой продукции представлена на рынке от собственных торговых марок ретейлеров. Он отметил, что именно является доступной по соотношению цена-качество.

В опубликованном «Ъ» материале отмечалось, что производители таких брендов как «Майский», Richard и Coffesso – российская компания «Май», уведомила ретейлеров о повышении с 1 сентября цен. Производитель отметил, что такая мера связана с резким ростом затрат на импорт сырья.

Лидерами поставок кофе в России в 2021 года были Вьетнам, Бразилия, Италия, Индонезия и Уганда. В страну всего было ввезено 241 тысяча тонн натурального кофе. Бразилия является лидером в мировом рейтинге по удовлетворению мирового спроса на кофе Арабика. На втором месте – Колумбия, на третьем – Венесуэла.

Ранее омбудсмен в сфере ресторанного рынка Сергей Миронов в интервью РИА Новости сообщил, что в Росси может вырасти минимум на 25% стоимость суши и роллов. Причина – курс доллара.