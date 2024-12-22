В Албании на год приостановят работу соцсети TikTok

Власти Албании объявили о решении заблокировать популярную социальную платформу TikTok на один год, сообщило издание Albanian Daily News со ссылкой на решение, озвученное премьер-министром страны Эди Рамой.

По его словам, это решение было принято в ответ на массовые обращения родителей, 90% из которых выступили за закрытие платформы.

Блокировка вступит в силу с 2025 года. Основной целью этой меры является повышение физической и цифровой безопасности учащихся в учебных заведениях. Компетентные органы Албании уже разработали необходимые инструменты для реализации блокировки.

TikTok, известный своим форматом коротких видеороликов, стал объектом обсуждений не только в Албании, но и во многих других странах. В апреле 2024 года президент США Джо Байден подписал несколько законов, один из которых включает инициативу о возможном запрете TikTok в стране.

В связи с этим китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, может продать платформу до 19 января 2025 года, иначе ее работа в Соединенных Штатах может быть приостановлена.

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