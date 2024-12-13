Мессенджер Viber заблокировали в России

Viber так и не удалил запрещенную информацию и систематически нарушал требования российского законодательства. Как сообщили ТАСС в Роскомнадзоре (РКН), мессенджер постановили заблокировать в России.

РКН предупреждал о возможной блокировке Viber, если с просторов мессенджера не удалят запрещенную информацию и не пресекут ее распространения. Такие требования выдвинули, чтобы приложение не использовали в террористических и экстремистских целях, а также для мошенничества, вербовки граждан и других преступлений, в том числе связанных с наркотическими веществами.

«Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что Viber оштрафовали в 2023 году за те же нарушения, а также распространения фейков об СВО.

Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще выбирать Viber для неправомерных схем.