Американский сенатор Джон Джеймс заявил, что РФ и КНР выжимают Соединенные Штаты с глобального Юга. Соответствующее заявление он сделал в интервью для Fox Business .

Сенатор пожаловался, что две сверхдержавы выдавливают Штаты с глобального Юга, и в то же время, президент США Джо Байден ослабляет государство на мировой арене с каждой своей командировкой за его пределы. Джеймс заявил, что Байден посетил саммит G20 на лайнере исключительно ради того, чтобы почитать Индии и Югу лекции про изменение климата.

Сенатор также отметил, что Россия и Китай в данный момент «кушают ланч», принадлежащий Соединенным Штатам, в то время, как западные страны пытаются расположить к себе глобальный Юг и кормить регион нравоучениями.