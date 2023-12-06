В американском конгрессе признали соучастие США в госперевороте на Украине
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Вашингтон в 2014 году принимал самое непосредственное участие в свержение на Украине правительства страны во главе с действующим и легитимным президентом Виктором Януковичем, заявил член палаты представителей конгресса США Томас Мэсси.
В интервью ведущему Такеру Карлсону в соцсети Х конгрессмен признал, что именно США стояли за украинским госпереворотом.
«В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России. Я говорил, эти санкции, бряцание оружием, резолюции будут иметь последствия, и у них были последствия», - сказал Мэсси.
Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Украины Кулеба отказался разглядеть замедление помощи со стороны Запада. По словам же официального представителя госдепартамента США Мэттью Миллера, Вашингтон достиг дна бочки» в данном вопросе.