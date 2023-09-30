В американском конгрессе разоблачили истинное отношение Байдена к Украине

В своем посте она сообщила, что президент и сенат заявили о том, что проект, призванный отсрочить шатдаун изначально был «дохлым номером», несмотря на то, что по нему проходили голосования в конгрессе. Грин выразила мнение, что это произошло по той причине, что американскому правительству куда важнее Украина, чем собственные граждане.

Она также заявила, что государство не ждет ничего хорошего до тех пор, пока его лидер не начнет о нем заботиться, финансировать собственное правительство и заниматься проблемой на мексиканской границе.