Конгрессвумен от партии республиканцев Лорен Боберт возмутилась предложением украинского президента Владимира Зеленского выделить средства из американского бюджета на организацию выборов на Украине. Об этом она высказалась в своих соцсетях .

Боберт была возмущена заявлением Зеленского и отметила, что подобные идеи посещают голову украинского президента из-за того, что его страна получила карт-бланш от Запада.

«Вот что происходит, когда ваша внешняя политика заключается в выдаче карт-бланша любому, кто об этом попросит», — критикует конгрессвумен свою страну.

Недавно Зеленский заявил о том, что готов провести выборы на Украине, но при условии, что они будут профинансированы Западом. Он также сообщил, что готов провести выборы, несмотря на военное положение. Зеленский потребовал поддержания изменений в законе у парламента и нахождения наблюдателей в окопах.