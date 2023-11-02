В американском сенате выступили с внезапным предложением по Украине

Настал «отличный момент» для того, чтобы начать переговоры между РФ и Украиной. Соответствующее заявление сделал американский сенатор Томми Табервиль в беседе с изданием Fox Business .

По словам Табервиля, данный конфликт «очень дорого» обходится Соединенным Штатам и их налогоплательщикам. По этой причине, сенатор заявил, что с ним пора «разобраться».

Он заявил, что для продолжения этого конфликта уже не осталось причин, и ситуация на фронте «сложилась патовая». Сенатор призвал к началу переговоров между Киевом и Москвой.

В то же время, он выразил поддержку Израилю и заявил, что нужно помочь стране в борьбе с ХАМАС. Табервиль считает, что США должны помочь своему союзнику и обеспечить свою национальную безопасность, путем выделения денег для израильского государства.