В Амстердаме жители протестуют против поставок вооружений Киеву

В Амстердаме демонстранты выступают против поставок оружия Западом Незалежной. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что старт мероприятию был дан на площади Дам, после чего протестующие пошли в сторону центрального вокзала.

Уточняется, что демонстранты несут флаги с надписями «Мир с Россией», «никакого оружия ради мира», «Нет - эскалации, да - переговорам!» и прочими.

Добавляется, что в Голландии увеличивается недовольство относительно политики властей по отношению к украинскому конфликту.

Поясняется, что среди участников протеста много голландцев.