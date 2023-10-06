В Армении собираются отключить российские телеканалы

Комиссия по ТВ и радио Армении выявила нарушения положений договора о вещании российских телеканалов в республике. Об этом сообщил глава ведомства Тигран Акопян.

Ранее депутат от правящей партии Армении «Гражданское соглашение» Лусине Бадалян заявила о необходимости отключения российских телеканалов, которые несут угрозу национальной безопасности. Она сообщила, что этот вопрос не связан с последними событиями в Армении и уже неоднократно поднимался на заседаниях парламента.

По словам Акопяна, нарушения зафиксированы со стороны каналов «РТР Планета» и «Первый канал всемирная сеть».

Чиновник отметил, что российские телеканалы содержат «антиармянский контент», что может послужить основанием для их полного запрета.