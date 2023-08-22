В Армении сообщили о гибели военного при обстреле со стороны Азербайджана

В Минобороны Армении сообщили о гибели военного на границе после обстрела со стороны Азербайджана. Соответствующая информация появилась в социальных сетях министерства.

В ведомстве сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли армянские позиции примерно в 14:30 по московскому времени. В результате обстрела погиб один из солдат.

На границе стран время от времени проходят перестрелки. Последний серьезный случай был в ночь на 13 сентября прошлого года.

Ранее Ереван и Баку начали обсуждение мирного договора при посредничестве РФ, Соединенных Штатов и ЕС.

В конце мая премьер Армении Никол Пашинян заявил о признании суверенитета Азербайджана с Карабахом со стороны Армении.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, о возможности заключения мира в ближайшем будущем.