В Армении сообщили об эвакуации почти 100 тысяч человек из Нагорного Карабаха

Почти 100 тысяч человек эвакуировались из Нагорного Карабаха в Армению, сообщила в пятницу, 29 сентября, пресс-секретарь кабинета министров страны Назели Багдасарян.

Она подчеркнула, что границу государства пересекли 98 625 человек, а мост Хакари, который является началом Лачинского коридора, пересекли 20 892 автомобилей и других транспортных средств. Власти Армении называют прибывших в страну людей из Нагорного Карабаха вынужденными переселенцами.

Согласно данным переписи населения за 2015 год, в Карабахе проживали 151 тысяч человек, 95% из которых были армянами. В сентябре 2023 года советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян сообщал, что около 120 тысяч этнических армян планируют покинуть регион. По его словам, этот показатель составлял 99,8% населения.

Людям, которые вынужденно покинули свои дома в Карабахе, в Армении предоставляют жилье и питание, отмечает Ереван. Массовые переселения начались 19 сентября. В этот день Азербайджан объявил о начале так называемых «антитеррористических» мероприятиях, цель которых – ликвидация пунктов базирования ВС Армении. В Ереване тогда заявляли, что армянских военных в Нагорном Карабахе нет, а шаги со стороны Баку назвали «агрессией».

Сейчас Нагорный Карабах де-факто является территорией Азербайджана, где устанавливается конституционный строй страны. О том, что Ереван готов признать регион территорий Азербайджана, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял еще в мае.