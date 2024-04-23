В Армении стали задерживать активистов, которые перекрыли дорогу на Грузию

В Тавушском районе в Армении начались аресты активистов, которые перекрыли дорогу к Грузии. Об этом пишет «Спутник Армения» вечером во вторник, 23 апреля. Активисты требуют остановить делимитацию границы с Азербайджаном.

Полицейские задержали нескольких активистов, среди которых и общественники, и политологи, и даже полковники запаса. Напомним, что в протестах участвует Тавушской епархии Армянской апостольской церкви.

Участок дороги перекрыт с субботы, когда на это место приехали для разминирования. Люди проводят время прямо у трассы и днем, и ночью, согреваясь от костров. Другие подробности уточняются.