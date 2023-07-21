В «Артеке» открыли памятник послу мира Саманте Смит

Отмечается, что в мероприятии принял участие министр просвещения России Сергей Кравцов. Памятник установлен на территории лагеря «Морской» – на аллее памяти Саманты Смит, в оливкой роще. Бюст отлит из бронзы. Эскиз подготовили студенты Южного федерального университета творческой мастерской скульптора академика Сергея Олешни.

«Сегодня, открывая памятник Саманте Смит, я хочу обратиться ко всем лидерам стран - европейских, Соединенных Штатов Америки - будем жить. Посетите "Артек", как сегодня посещают ребята из практически всех стран, убедитесь в том, какая здесь хорошая, дружеская атмосфера», – сказал Кравцов.

Саманте было 10 лет, когда она приехала на отдых в «Артек». Она стала известной в период холодной войны.

В ноябре 1982 года она написала письмо генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову, в котором выразила обеспокоенность отношениями СССР и США, а также рисками ядерного конфликта. В ответ руководство Советского Союза пригласило девочку на отдых в международный детский центр «Артек», а также в Москву и Ленинград (Санкт-Петербург).

После возвращения из СССР Саманта написала книгу о своей поездке. Позже ее приглашали сниматься в сериалах. Девочка погибла 25 августа 1985 года в результате авиакатастрофы – она и ее отец Артур Смит возвращались со сьемок сериала «Улица Лайм» из Японии.

Ранее Великобритания ввела санкции против международного детского центра «Артек».