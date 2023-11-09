В Австрии призвали заблокировать вступление Украины в Евросоюз

Оппозиционная Австрийская партия свободы обратилась к правительству своей страны с требованием не допустить вступления Украины в Евросоюз.

«Желание принять в ЕС страну, находящуюся в разгаре войны, – это акт политического безумия», – заявил лидер партии Герберт Кикль.

Федеральное правительство должно наложить вето на вступление в ЕС, чтобы не допустить прямого втягивания страны в войну, считают в АПС. Это будет противоречить идее «вечного нейтралитета» Австрии.

Накануне Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией.