В Баку рассказали о трудностях при интеграции Нагорного Карабаха

Помощник президента Азербайджана – начальник отдела по вопросам внешней политики президентской администрации Хикмет Гаджиев заявил, что у Баку возникнут трудности при интеграции Нагорного Карабаха.

Об этом помощник азербайджанского лидера сообщил в интервью агентству Reuters. По словам Гаджиева, многие жители, не согласные с интеграцией с Азербайджаном, покинут регион.

«Когда мы говорим о реинтеграции, мы имеем в виду модель миротворческой реинтеграции армян Карабаха в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана. Будут трудности, этого никто не отрицает. Важно то, что у нас есть политическое видение, позволяющее продвигаться вперед в направлении реинтеграции», – сказал Гаджиев.

Он отметил, что Баку отнесется с уважением к решению людей уехать из Карабаха.

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале наземной операции, назвав ее «антитеррористическими мероприятиями локального характера». Главная цель – восстановление конституционного строя в Карабахе и вытеснение пунктов ВС Армении.

В ответ на это Ереван назвал операцию проявлением агрессии. В Армении сообщили, что их военных в регионе нет.

20 сентября благодаря содействую российских миротворцев, сторонам удалось добиться договоренностей о прекращении огня. Также условиями соглашения стали разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Нагорного Карабаха.

21 сентября в азербайджанском городе прошли переговоры, посвященные интеграции Нагорного Карабаха в Азербайджан. На ней присутствовали представители Баку, карабахских армян и российский миротворец.

О готовности признать Карабах территорией Азербайджана премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил еще в мае 2023 года. На фоне проведения операции ВС Азербайджана в столице Армении начались массовые протесты. Люди требовали отставки Пашиняна.