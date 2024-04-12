В столице автономной области Каталония в Испании появились плакаты с изображением украинского президента Владимира Зеленского. Авторы вывешенных постеров призывают не давать ему денег, сообщил из Барселоны корреспондент «Известий».

Постеры с фотографиями Владимира Зеленского и красноречивыми лозунгами развесили в самых туристических местах Барселоны. Авторы, вероятно, хотели, чтобы их творения увидели как можно больше людей. Уставшие жители европейского города начинают понимать, что Зеленский и его Западные партнеры ведут ЕС к конфликту и бедности.

«Европа! НЕ плати НИ за кокаин для путчистов, НИ за истребление славянских народов!», — гласит надпись на одном из постеров.

При этом изображения оформили так, что в ногах лидера Киевского режима образовалась целая лужа из крови. Политик буквально утопал в ней на постерах.

Кто является автором таких распечаток неизвестно. Полагают, что это могут быть недовольные европейцы или же украинские жители, переехавшие в Испанию.

Ранее сообщалось, что Зеленский стал приговором украинцам. Об этом заявил киевский политолог.