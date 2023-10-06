В Белгородской области сбили вражеские беспилотники

Министерство обороны России сообщило о пяти сбитых беспилотниках в Белгородской области. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили БПЛА около 23:30 в четверг, 5 октября.

«Пятого октября около 23.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Вечером 5 октября Минобороны РФ также сообщило о двух сбитых украинских БПЛА в регионе. Оборонное ведомство сообщило о сбитых дронах в и Курской области.

В ведомстве сообщили об уничтожении надводного беспилотного катера у берегов Крыма. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать приграничные регионы РФ с начала специальной военной операции. Минобороны России также регулярно сообщает о работе ПВО и ликвидации БПЛА с помощью Радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В Белгородской, Курской и Брянской областях, а также в Республике Крым объявлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности в связи с регулярными попытками атаковать объекты РФ со стороны Украины.