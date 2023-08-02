В Белом доме не согласны с решением Fitch о понижении рейтинга США с AAA до AA+

Белый дом не согласен с агентством Fitch и их рейтингом дефолта эмитента, в США понизили до уровня АА+. Об этом заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер в своем сообщении. Ее слова передает издание ТАСС .

Она заявила о несогласии Белого дома ввиду того, что нынешний президент Штатов Джо Байден восстановил одну из сильнейших мировых экономик.

В сообщении она также признает, что экстремизм чиновников-республиканцев представляет постоянную угрозу для американской экономики. Под «экстремизмом» она подразумевала поддержку дефолта и подрыв демократии с их стороны. Жан-Пьер также отметила, что упомянутые чиновники стремятся расширить налоговые льготы для высшего класса и корпораций.

Минфин страны Джанет Йеллен также отрицает доводы агентства.