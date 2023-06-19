В Белом доме отказались назвать виновных в подрыве Каховской ГЭС

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявил, что США пока не пришли выводы о том, что именно привело к разрушению дамбы на Каховской ГЭС, а также о том, кто виновен в этой катастрофе. Об этом она сообщила на брифинге, который прошел в понедельник, 19 июня.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховская ГЭС в результате чего произошел бесконтрольный сброс воды из Каховского водохранилища.

«Мы все еще оцениваем, что случилось», – сказала Жан-Пьер.

В результате катастрофы, произошедшей из-за подрыва Каховской ГЭС, более 18 населенных пунктов были затоплены, в том числе город Новая Каховка. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о введении в регионе режима ЧС.

На данный момент в нескольких населенных пунктах вода отступила.

По заявлением властей Херсонской и Запорожской областей, повреждения на Каховской ГЭС значительно повлияли на экологическую обстановку в двух регионах.

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