В Белом доме отметили низкий темп контрнаступления ВСУ

Официальный представитель американского Госдепа Джон Кирби сослался на слова президента Украины Владимира Зеленского о медленном темпе контрнаступления ВСУ. Трансляция брифинга со словами Кирби была опубликована на YouTube-канале администрации Штатов.

Его спросили, считают ли власти Штатов, что наступление украинских бойцов продвигается слишком медленно, на что он ответил, что украинский лидер и сам указывал на то, что оно движется медленнее, чем хотелось бы. Кирби уточнил, что Штаты не будут оглашать свою позицию в этом вопросе и не станут направлять ВСУ «с дивана».

Представитель Пентагона также указал на то, что украинским властям стоит измерять свое продвижение по сравнению с изначальным планом.