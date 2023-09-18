В администрации Соединенных Штатов был зафиксирован рост числа конгрессменов, выступающих против оказания военной помощи Украине. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа США Джон Кирби. Его слова передает издание The Telegraph .

Он заявил, что был зафиксирован такой рост и отметил, что больше всего он проглядывается среди представителей партии Республиканцев. Кирби заявил, что критика поступает от «небольшой, но сильно звучащей группы республиканцев».

Недавно конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что ее государство оказалось втянуто в прокси-войну с Россией только по той причине, что семья главы Штатов Джо Байдена оказалась «на крючке» и не может найти в себе силы, чтобы отказать Зеленскому.