В Белом доме ответили на вопрос об отказе от технологий SpaceX из-за сканадала с Маском

Координатор американского Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби прокомментировал возможность отказа от технологий частной американской компании SpaceX после «антисемитских» заявлений бизнесмена Илона Маска, являющегося ее владельцем. Об этом сообщило издание РИА Новости .

По словам Кирби, у американской администрации нет планов отказываться от услуг компании, несмотря на то, что на взгляд чиновника, подобные высказывания являются неприемлемыми.

Несмотря на это, Кирби указал на то, что со стороны американского правительства, было бы глупостью отказываться от инноваций компании и других услуг, которые предлагает частный бизнес.

Недавно с владельцем SpaceX Илоном Маском разгорелся скандал, когда в социальных сетях он выразил одобрение в комментариях под публикацией, где говорилось, что евреи распространяют ненависть к белым людям, но просят к себе обратного. За одобрение Маска подвергли критике.