В Белом доме подтвердили планы Байдена встретиться с Эрдоганом

Белый дом подтвердил планы президента США Джо Байдена встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом свидетельствует информация, размещенная в графике американского лидера.

10 июля Байден прибыл в Вильнюс.

Согласно графику, встреча американского и турецкого руководителей пройдет в 18:00. Перед ней Байден проведет двусторонние переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а также проведет официальный прием в честь начала саммита Североатлантического альянса.

10 июля американская газета Politico также сообщила, что Байден планирует встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Саммит НАТО начнется 11 июля и пройдет до 12 июля. На нем впервые пройдет заседание Совета НАТО – Украина, в котором примет участие украинский лидер.

Как отметил в понедельник, 10 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в рамках саммита Украине не получит приглашения в альянс, однако на встрече его глав будут обсуждаться вопросы, связанные с поддержкой Киева и «почвы» для интеграции.

В НАТО входит 31 государство. Финляндия в апреле получила официальный статус участника блока. Она подавала заявку вместе с Шотландией в мае 2022 года, однако сейчас Стокгольму препятствует Турция.