В Белом доме попытались обесценить интервью Карлсона с Путиным

Какой-либо необходимости в выходе на телеэкраны интервью с президентом России Владимиром Путиным, которое накануне анонсировал американский репортер Такер Карлсон, нет. Такую уверенность высказал представитель Белого дома Джон Кирби.

Напомним, несколько дней назад Карлсон прибыл в Москву, посетил Большой театр и прогулялся по городу. Позже он выложил видеообращение в сети, на котором с видом на Кремль признался, что взял интервью у российского лидера Владимира Путина. В ночь на четверг, 8 февраля, американский репортер назвал точную дату и время выхода беседы с президентом РФ.

«Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Путиным», — ответил Кирби на вопрос, беспокоится ли Белый дом из-за предстоящей публикации.

Представитель американской администрации призвал журналистов на брифинге не стараться заглядывать в будущее и думать об том, чего еще не случилось.