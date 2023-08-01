Бравурных речей о скором смятии ВС РФ в зоне СВО украинскими военными за океаном, похоже, поубавилось. В Вашингтоне начали понемногу понимать, что их военная помощь Киеву не возымела желаемого результата.

Как констатировал в беседе с журналистами координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, контрнаступление ВСУ идет довольно медленными темпами.

«Они движутся медленно», — сказал Кирби в интервью телекомпании CNN.

Он посетовал, что ВСУ столкнулись с довольно мощно укрепленными линиями обороны российской армии. Также, по его словам, минные поля стали серьезным камнем преткновения для украинских военных. Им с трудом приходится их преодолевать, подчеркнул Кирби.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ потеряли целую бригаду в боях за село Старомайорское на времевском направлении Запорожского фронта.