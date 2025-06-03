В Белом доме прокомментировали атаку дронов ВСУ на российские регионы

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы российско-украинский конфликт закончился. Так атаку дронов ВСУ на российские регионы прокомментировали в Белом доме.

«Президент хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ее слова передает Sky News.

Трамп донес свою идею до лидеров России и Украины как публично, так и в частном порядке.

В Белом доме призывают завершить конфликт, так как уже очень много людей погибло, добавила Ливитт.

Ранее сообщалось о том, что Трамп ответил на вопрос о поддержке санкций против России.