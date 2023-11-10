В Белом доме раскрыли детали переговоров между Байденом и Си Цзиньпином

В Белом доме рассказали, какие вопросы поднимут на предстоящих переговорах президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин.

Представитель американской администрации, передают РИА Новости, сообщил, что стороны обсудят отношения между странами, а также ответственный подход двух сторон к конкуренции. Еще один вопрос будет посвящен статусу Тайваня, из-за которого между Вашингтоном и Пекином возникли определенный споры.

Ранее чиновник также сообщил, что встреча лидеров пройдет в среду, 15 ноября, в Сан-Франциско. Именно с 11 по 17 ноября будет проходить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на который приглашена Россия.

«Наша цель на эту встречу будет подтверждение приверженности США политики «одного Китая». Мы не поддерживаем независимость Тайваня, это наша давняя политика», – уточнил чиновник.

Байден и Си Цзиньпин проводили встречу последний раз в ноябре 2022 года в рамках саммита G20, который проходил в Индонезии. Тогда стороны, как сообщали СМИ, обсудили сложившуюся в мире геополитическую обстановку, а также перспективы укрепления двусторонних отношений.

Тайвань – остров, расположенный в Тихом океане. КНР считает данную территорию неотъемлемой частью своего государства, в то время как власть Тайваня не соглашается с этим. Независимость острова признана 13 странами ООН.

Обострение отношений между КНР и Тайванем произошло в июле прошлого года из-за того, что остров посетила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.