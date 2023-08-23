В Белом доме рассказали об отпуске Байдена

«Президент, первая леди и члены их семьи участвуют в занятии по пилатесу после занятия на велотренажерах», – говорится в сообщении пресс-пула.

Тренировки по методике Йозефа Пилатеса представляют собой упражнения для людей разного возраста. Они направлены на укрепление мышц пресса, спины, улучшение осанки и координации, а также разработку подвижности суставов и увеличение гибкости.

Байден, его супруга Джилл, сын Хантер и другие члены семьи проводят отпуск в доме у озера Тахо. Здание принадлежит миллиардеру, инвестору и борца против техногенных климатических изменений Тому Стейеру (в 2020 году он выдвигал свою кандидатуру на выборах президента США). В Белом доме, комментируя отпуск главы США, сообщили, что Байден арендует дом по рыночной стоимости.

Отпуск семейства Байден рассчитан на неделю.