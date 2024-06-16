В Белом доме считают, что мирная инициатива Путина якобы не имеет здравого смысла

По словам помощника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана, предложенная президентом РФ Владимиром Путиным мирная инициатива по урегулированию украинского конфликта якобы противоречит здравому смыслу. Об этом сообщает РИА Новости.

Подчеркивается, что, однако, убедительных аргументов по этому поводу у Салливана не прозвучало.

Американский политик в ходе саммита по Киеву, прошедшем в Швейцарии, добавил, что якобы данная инициатива не является разумной основой для мира и противоречит уставу ООН, морали.

По его мнению, из заявления российского лидера якобы делается такой вывод, что украинская армия должна не только покинуть вошедшие в состав РФ бывшие украинские территории, но и отказаться от них.

Напомним, что позавчера глава государства Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского конфликта, которые предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов нашей страны, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Незалежной, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.